Правительство защитит экологические платежи, поступающие в федеральный и региональный бюджеты. Для этого разработали новый законопроект о предотвращении вреда окружающей среде, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Его направят на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

По словам зампредседателя правительства, в законопроекте прописаны положения об «окраске» экологических платежей. Речь идет о плате за негативное воздействие на окружающую среду и штрафах, которые выписывают за нарушения в области охраны природы. Всего за последние три года в бюджеты поступило почти 40 миллиардов рублей.

«При этом на ликвидацию накопленного вреда регионы направили менее 2% поступивших средств. Поэтому правительство по поручению президента „окрасит“ экологически платежи и введет приоритизацию экологических проектов и их финансирования. Направление средств не на экологическое оздоровление будет невозможно», — пояснила Абрамченко.

Она добавила, что эти деньги теперь можно будет направить только на экологическое оздоровление. При этом вице-премьер отметила, что накопленный вред окружающей среде не всегда можно заметить, но он влияет на здоровье людей через воду, почву и воздух. В ближайшие 10 лет в России должна пройти масштабная генеральная уборка.

«Вводимые окрашенные платежи — это механизм для ликвидации бесхозяйных объектов. Собственники промпредприятий и объектов, которые оказывают негативное влияние на среду, должны будут самостоятельно ликвидировать накопленный вред», — сказала вице-премьер.

Абрамченко сообщила, что в июле с момента начала генеральной уборки удалось узнать о почти двух тысячах свалок и бывших промышленных площадок. Инвентаризацию по всем регионам планируют завершить в 2022 году.