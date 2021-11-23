Правительство выделит на экономику замкнутого цикла 10 млрд рублей

На формирование экономики замкнутого цикла направят 10 миллиардов рублей в рамках стратегических инициатив правительства, пишет РБК. Средства получит ППК «Российский экологический оператор», которая направит их на развитие инфраструктуры переработки.

«Больше 85% упаковки должно быть перерабатываемой, объем захоронения твердых коммунальных отходов должен снизиться на 50%, больше 40% вторичных ресурсов — вовлечены в сельское хозяйство, дорожное строительство, промышленные отрасли», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Стратегическая инициатива «Экономика замкнутого цикла» направлена на развитие переработки отходов во вторсырье. В течение трех лет Российский экологический оператор получит в рамках федерального проекта имущественный взнос в размере 10 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на создание инфраструктуры обращения со вторичными материальными ресурсами. Буцаев уточнил, что деньги пойдут на выполнение конкретных параметров стратегической инициативы.

Всего на исполнение 42 стратегических инициатив, которые направлены на реализацию социально-экономических инициатив, правительство распределило 355 миллиардов рублей. Ко второму чтению был подготовлен проект бюджета с поправками на 2022 год и плановый период 2023—2024. В первый год на проекты, касающиеся национальной экономики, образования, здравоохранения, культуры, охраны окружающей среды, ЖКХ, спорта, направят 87,4 миллиарда рублей, в 2023-м — 125,1 миллиарда и в 2024-м — 144,8 миллиарда рублей.