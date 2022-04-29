Правительство выделит Крыму 8 млрд рублей на инфраструктуру по обращению с ТКО

Правительство подготовило проект постановления о правилах выделения Республике Крым средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры обращения с отходами, сообщила профильный вице-премьер Виктория Абрамченок.

«Планируем выделить региону более 8 млрд рублей», — написала вице-премьер в свое Telegram.

По словам Абрамченко идея форсировать создание мощностей и сделать Крым территорией, свободной от мусора, родилась у меня на встрече с Главой Республики Сергеем Аксеновым в августе прошлого года. Одной из причиной данного шага назван высокий туристический потенциал региона. В связи с растущим количеством туристов возрастает и нагрузка на отрасль обращения отходами.

«Во-вторых, в Крыму долгое время отсутствовала единая система обращения с ТКО, не было инфраструктуры. Необходимо избавить граждан от соседства со старыми полигонами и стихийными свалками, наладить технологичную систему утилизации мусора.

Документы для запуска проектов сейчас готовят проектировщики. По первым комплексам планируем получить положительные заключения экспертиз в июле. ППК РЭО в ручном режиме ведет этот проект. Поручила Денису Буцаеву лично контролировать все этапы», — написала Абрамченко.

Ранее глава РЭО Денис Буцаев обратился к популярным среди путешественников регионам активизировать работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, чтобы не допустить мусорного коллапса. Глава РЭО Денис Буцаев также призвал туристов убирать за собой мусор во время отдыха.