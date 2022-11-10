Экология 10 ноября 2022, 17:53 Абрамченко: более 500 млн рублей выделят на ликвидацию двух крупных свалок Омска

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Правительство выделит Омской области более пятисот миллионов рублей для ликвидации двух крупных свалок в столице региона. Соответствующее решение поддержал Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании Правительства в четверг. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что работа ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Ранее ликвидацию свалок в Омской области уже было направлено около 300 млн рублей для проведения подготовительных работ.

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Как уточнила Виктория Абрамченко, ликвидация свалок и экологическое оздоровление регионов является одним из приоритетов Правительства. По поручению Президента до 2024 года всего необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов общей площадью 2,5 тыс га, до конца следующего года – 111. Экологический эффект благодаря этой работе почувствуют миллионы граждан.

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Уже удалось ликвидировать более 40 таких объектов в более чем 20 регионах России, на разной стадии ликвидации ведется работа в отношении еще 50 свалок. Как отметила вице-премьер, уже видны наглядные результаты не только рекультивации свалок, но и их грамотное и эффективное использование в дальнейшем во благо городов. Например, свалка в городе Челябинске после успешной рекультивации стала зоной для рекреации и проведения спортивных мероприятий города.

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