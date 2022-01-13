Правительство выделило 5 млрд для финансирования мусорных заводов

Правительство РФ выделило пять миллиардов рублей на финансирование объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Деньги направят как минимум на 13 проектов через зеленые облигации Российского экологического оператора. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО. Зеленые облигации станут еще одним инструментом на пути реализации проектов по строительству и реконструкции объектов обработки и утилизации отходов», — отметила Абрамченко.

Всего зеленые облигации позволят привлечь более 50 миллиардов рублей инвестиций, на эти средства будут построены объекты инфраструктуры в области обращения с ТКО.

«Экологическая повестка стала общемировым трендом, и при реализации мер поддержки инвестиционных проектов мы оглядываемся, в том числе, на мировой опыт финансирования экологических проектов с помощью зеленых инструментов. РЭО постоянно ищет меры поддержки для рынка, чтобы инвесторы могли заходить в отрасль, развивать ее. Это делается в рамках построения экономики замкнутого цикла и обозначенных в нацпроекте „Экология“ целей к 2030 году. Ряд мер уже доказал свою эффективность, в 2021 году было профинансировано пять проектов на общую сумму 6,1 миллиарда рублей», — добавил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

РСХБ выступит якорным инвестором при приобретении облигаций РЭО на сумму 50 млрд рублей, остальные средства будет размещены на рынке до конца 2024 года.

Средства будут направлены на создание и реконструкцию объектов по обработке, утилизации и размещению ТКО, включая комплексные объекты по обращению с отходами. Планируется, что в 2022 году это будет как минимум 13 таких объектов.

Наблюдательный совет ППК одобрил для РЭО выпуск зеленых облигаций на сумму 100 миллиардов рублей. Первый займ Российский экологический оператор планирует разместить в 2022 году. В рамках облигационной программы РЭО будет финансировать проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.