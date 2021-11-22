Правительство внесло в Госдуму законопроекты о штрафах за затопление кораблей

Правительство внесло в Госдуму три законопроекта об утилизации судов, основной проект уже прошел первое чтение. После принятия законов судовладельцам будет грозить штраф 20 миллионов рублей за умышленное затопление корабля. Как уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко, это не приравнивается к утилизации.

«Важно создать условия, при которых такие „кладбища“ кораблей больше не будут появляться. Затопить корабль — это не утилизация. Поэтому необходимо, чтобы собственникам судов было невыгодно намеренно их затапливать. Для этого Правительство разработало три законопроекта. Все они уже внесены в Государственную Думу. А основной уже принят в первом чтении 26 октября», — сообщила Абрамченко в докладе премьер-министру Михаилу Мишустину.

Законопроектами вводится система штрафов, которая станет защитой от недобросовестных судовладельцев, отметила Абрамченко. За преднамеренное затопление корабля предусматривается штраф до 20 миллионов рублей.

В рамках генеральной уборки в России проходит ликвидация заброшенных предприятий и свалок, а также «кладбищ» кораблей, которые мешают регионам развиваться и наносят вред окружающей среде. До конца 2024 года на проект выделили 20 миллиардов рублей, из которых более одного миллиарда направлено на подъем и утилизацию затонувших судов.

Законодательные инициативы помогут системно решить проблему затопления судов, указала Абрамченко. В правительстве рассчитывают, что законопроекты будут приняты уже в эту осеннюю сессию.