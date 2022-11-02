Правительство вложит 9,4 млрд рублей в создание 8 экопромышленных парков на 11 346 рабочих мест | 360°

Экология 02 ноября 2022, 10:32 Правительство вложит 9,4 млрд рублей в создание 8 экопромышленных парков на 11 346 рабочих мест

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Правительство РФ приняло постановление от 31.10.22 № 1941 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 9,4 миллиарда рублей на строительство 8 экопромышленных парков (ЭПП). Эти объекты позволят создать 11 346 рабочих мест к 2030 году. Средства будут предоставлены в виде имущественного взноса Российскому экологическому оператору, отвечающему за федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого создаются экопромышленные парки.

«Правительство выделило на развитие инфраструктуры 8 экопромышленных парков 9,4 млрд рублей. К 2030 году экопромпарки позволят создать 11 346 новых рабочих мест. Субсидия будет предоставлена в виде имущественного взноса РЭО, который вложит сумму в уставной капитал ООО „Экологический цифровой оператор“ — компании-застройщика. Это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра. Территории, на которых уже создана инженерная и транспортная инфраструктура, являются более привлекательными для инвесторов по созданию объектов утилизации. Мы видим такой интерес и к площадкам создаваемых экопромышленных парков — с более чем 25 резидентами заключены соглашения о создании производств по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Резидентам экопромышленных парков РЭО также готов оказать поддержку. Рассматривается возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат на создание объектов резидентов через финансирование за счет средств от облигаций РЭО. Объем поддержки таких предприятий может составить более 17 млрд рублей.

Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года. Восемь ЭПП в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях должны быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

«Объекты утилизации отходов на территории экопромышленных парков обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Создание экопромышленных парков направлено на формирование экономики замкнутого цикла и достижению поставленных президентом национальных целей по снижению полигонного захоронения в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2020 годом, а также обеспечению создания инфраструктуры утилизации вторичных ресурсов и ТКО», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства № 1762 о создании управляющей компании для формирования экопромышленных парков в восьми регионах России. Управляющая компания будет дочерним предприятием Российского экологического оператора, отвечающего за федпроект «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого будут созданы экотехнопарки.