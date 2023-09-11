Экология 11 сентября 2023, 11:40 Правительство установит правила участия инвесторов в нацпарках — Абрамченко ПМЭФ

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Правительство РФ до конца года завершит работу над принципами определения рекреационной емкости национальных парков и правил участия в инвестиционных соглашениях для осуществления рекреационной деятельности, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«Установим порядок определения рекреационной емкости каждого национального парка и принципы расчета платы по инвестиционным соглашениям, правила проведения торгов на их заключение. Данная работа будет завершена до конца текущего года», — сообщила Абрамченко.

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Она напомнила, что 1 сентября в РФ вступил в силу закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях, в рамках которого кабмином уже приняты шесть актов, а до конца года будет обеспечено принятие еще восьми.

Как сообщила Виктория Абрамченко, по новым правилам рекреационная деятельность будет осуществляться не хаотично, а в соответствии с утвержденными планами и с соблюдением природоохранных требований.

«При разработке плана будут установлены территории, на которых допускается осуществлять рекреационную деятельность, земельные участки, на которых возможно строительство, и определены допустимые к созданию объекты. Важно, что строительство любых объектов не будет допускаться в заповедных и особо охраняемых зонах национальных парков», — сказала Абрамченко.

По ее словам, для строительства гостиниц, санаториев, визит-центров, площадок для занятий спортом, объектов питания, подъемников и канатных дорог будут разработаны повышенные экологические требования, не допускающие, например, складирование отходов или сброс неочищенных стоков.