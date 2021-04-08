Правительство усовершенствовало тарифную политику в сфере ТКО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в правилах образования тарифов в сфере ТКО. Об этом сообщили на сайте РЭО.

Постановление было подготовлено ФАС при содействии РЭО. Изменения призваны решить ряд спорных вопросов, возникающих при формировании тарифов в сфере обращения с бытовыми отходами. Нововведения коснулись и перечня расходов на транспортировку ТКО, что позволит повысить их прозрачность еще на конкурсном этапе. Этот вопрос прежде часто вызывал споры и становился причиной проверок и пересмотров тарифов.

По новым правилам, региональные операторы будут вправе вывозить ТКО без привлечения подрядчиков, если аукцион признают несостоявшимся. Документ также закрепляет в тарифах учет расходов на лизинг, платежи в рамках концессионных соглашений, а также аренду объектов ТКО.

Тарифы теперь будут утверждаться в одни сроки с производственной программой. А в переходный период при смене регионального оператора отходы будут вывозиться по старому тарифу.

В России по поручению кабмина также будет создана система контроля за транспортировкой ТКО.