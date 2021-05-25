Правительство РФ предложило придать официальный статус экотуризму

Представители правительства России предложили придать официальный статус экологическому туризму. Еще в декабре прошлого года были подготовлены поправки в законы «Об основах туристской деятельности в РФ» и «Об особо охраняемых природных территориях», написала «Парламентская газета».

«С принятием закона появятся условия для использования всего потенциала, которым обладают российские национальные и природные парки. Как следствие, будет создана и реконструирована туристическая инфраструктура», — подчеркнула зампред правительства Виктория Абрамченко

По ее словам, в отрасль направят инвестиции, которые будут в частности направлены на развитие особо охраняемых природных территорий. Авторы законопроекта перечислили главные критерии этой деятельности. В их числе формирование экологической культуры, воспитание осторожного отношения к природе, вовлечение туристов в волонтерство по сохранению и восстановлению природных ресурсов, а также изучение местной специфики традиционной культуры.