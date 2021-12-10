Правительство: реформа РОП запустится в 2022 году

Реформа расширенной ответственности производителей (РОП) будет запущена в 2022 году, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Механизм предполагает обязанность компаний-производителей и импортеров товаров и упаковки нести ответственность за утилизацию отходов, для этого действуют специальные нормативы, которые планировалось повысить со следующего года. В аппарате правительства и РЭО рассказали, почему сроки отодвинулись и как скоро будет принят законопроект о РОП.

«Проект постановления, предусматривающий введение новых нормативов, согласно Концепции РОП, подготовлен и проходит межведомственное согласование в ускоренном порядке. Внесение в Правительство РФ запланировано на середину декабря. В конце ноября прошло согласительное совещание со всеми заинтересованными ФОИВами. Введение новых правил и реформа РОП неизбежна. Мы работаем над тем, чтобы новая РОП начала действовать с начала 2022 года», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Законопроект подготовлен силами большой рабочей группы, куда вошли все представители профильных ведомств и бизнеса. Он будет направлен на финальный этап согласования в ключевые ведомства и потом под этот законопроект предстоит разрабатывать подзаконные и нормативные акты. <…> Реформа по концепции РОП состоит не только из нормативов утилизации, это системный пересмотр действующего регулирования. Поэтому она будет запущена по мере принятия новой нормативной базы. Мы сделаем все для того, чтобы ускорить его рассмотрение. Процедура согласования действительно затянулась, это тяжелый законопроект. Сроки рассмотрения — весенняя сессия 2022 года», — сообщила Абрамченко РБК.

По ее словам, законопроект обсуждался во время многочисленных дискуссий с участием федеральных органов исполнительной власти и представителей бизнеса, со всеми участниками обсуждений документ был согласован. Что касается нынешних нормативов утилизации, то постановление о них продлят с 1 января 2022 года для того, чтобы избежать правого вакуума. Но после того, как закон будет принят, разработают и утвердят новые нормативы.

В РЭО подтвердили, что проект о продлении нормативов на 2022 действительно есть, внести в правительство его планируют в середине декабря. В компании также заявили, что новые правила РОП начнут действовать уже в 2022 году.

Концепцию РОП утвердили в декабре 2020 года. Она призвана перезапустить институт расширенной ответственности производителей, который направлен на развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Утвержденная Концепция провозглашает принцип «загрязнитель платит», когда производители и импортеры товаров и упаковки обязуются на 100% отвечать за утилизацию отходов своей продукции.

Для того, чтобы это осуществить, им предлагается несколько способов: утилизировать самостоятельно, нанять для этого одобренных утилизаторов, уплатить экосбор с повышенным коэффициентом. Норматив по упаковке составит 100% — компаниям будет выгодно переходить на более экологичную и перерабатываемую упаковку. Отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%. На стоимость товаров, как ранее указывали в РЭО, ставки экосбора не повлияют, траты на утилизацию уже должны быть заложены в стоимость продукции.