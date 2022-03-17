Для лесного комплекса разработают программу импортозамещения по поручению заместителя председателя Правительства Виктории Абрамченко. Вице-премьер отметила, что сегодня совместная задача государства и бизнеса — оперативно решать возникающие каждый день вопросы в сфере логистики, оснащения производств, взаимной торговли с другими странами.

«Наша задача — сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве и не допустить срывов в работе. Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен не лесоматериалы, а внутри страны — у нас есть все возможности для создания новых производств, например, в том числе химии и флафф-целюлозы. Из нее, например, производят детские подгузники, средства гигиены. Очевидно, что наш леспром вполне способен быстро нарастить производство сырья для таких товаров. Поручила Минпромторгу оперативно создать программу импортозамещения для лесного комплекса», — сказала Абрамченко на совещании о ситуации в лесопромышленном комплексе.

В совещании приняли участие Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, губернаторы Архангельской и Иркутской области, Красноярского и Приморского края, представители Минпромторга, Рослесхоза, Минэкономразвития, Минтранса, Минфина, Минвостока, ФТС, а также представители бизнеса.

Кроме того, планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины — химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры. Минпромторгом будет проведен анализ объема потребительского рынка указанных товаров, утвержден оперативный план по мерам поддержки предприятий, участвующих в программах импортозамещения.

Как сообщила Абрамченко, важными мерами для поддержки отрасли станут увеличение до пяти лет сроков льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. В частности, в Архангельской области, могут быть оперативно налажено производство флафф-целлюлозы.

Также для поддержки предприятий принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за использование лесов, а также введение на год моратория на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Кроме того, Правительство расширит перечень пунктов пропуска через государственную границу для экспорта пиломатериалов. Это позволит нарастить поставки экспорта.

При этом, как отметила вице-премьер, в текущей ситуации особенно важно продолжать политику, направленную на обеление отрасли и повышение прозрачности сделок с древесиной с помощью электронных сопроводительных документов при ее транспортировке.