Правительство отложило ужесточение ответственности производителей за мусор

Правительство России отложило ужесточение ответственности производителей за мусор на 2023 год. Об этом в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко сказали РБК.

Авторы статьи написали, что правительство разработало обновление законопроекта, которое предполагает расширение ответственности производителя. С 2023 года они должны будут утилизировать всю упаковку и постепенно наращивать нормативы утилизации всех типов товаров минимум на 10% каждый год.

Ранее сообщалось, что Минприроды предстоит доработать законопроект о РОП, представленный летом. Тогда в усилении ответственности нашли противоречия и угрозу бизнесу.

Абрамченко сообщила, что каждый год в России образуется более 60 тонн твердых коммунальных отходов. Большая часть от этой массы перевозится на свалки, что очень вредно для экологии. Поэтому пришло время для того, чтобы начать применять систему «загрязнитель платит». Вице-премьер подчеркнула, что для потребителей нововведение не будет означать повышение цен или появление дефицитных товаров.