Правительство опровергло рост цен на алкоголь и косметику из-за утилизации отходов

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и Российском экологическом операторе опровергли рост цен на товары из-за нормативов утилизации отходов, которые будут введены для импортеров. Материал про это появился на РБК 19 января.

«В разных странах мира действует механизм ответственности импортеров за ввезенный товар и упаковку, во многих случаях системы ограничиваются исключительно экосбором без возможности самостоятельной утилизации. В России, как уже неоднократно подчеркивала вице-премьер Виктория Абрамченко, РОП не несет фискальной цели, она направлена на обеспечение реальной утилизации товаров и упаковки, и снижение экологической нагрузки.

Мы считаем, что импортер при ввозе товаров в страну должен дать гарантии последующей самостоятельной утилизации своего товара или заплатить экосбор. Такой механизм позволит убрать существующую слепую зону, когда импортеры товаров отчитываются спустя два года после ввоза товаров в страну, во многих случаях юридические лица уже не существуют. При этом, ввезенный ими товар и упаковка отправляются на полигоны.

Мы не видим предпосылок для повышения цен, ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств», — сообщил представитель вице-премьера.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» отметил, что система расширенной ответственности производителей (РОП) работает в разных странах. И система успешно финансируется там, где четко определили этапы для идентификации компаний, обязанных к участию в финансировании.

«Это позволяет выявить тех, кто вводит упаковку в оборот, но не платит за реализацию РОП, а также избежать двойных платежей. Обязанные компании знают, какое количество упаковки в конечном итоге перейдет в категорию отхода в конкретной стране или регионе. Таким образом, можно определить размер взноса, который поставщик или импортер обязан заплатить оператору системы РОП за сбор и утилизацию отходов в соответствии с составом материалов упаковки, введенной им в оборот», — добавил Буцаев.

По его словам, центральную роль в образовании отходов упаковки играют компании-производители. Они продают импортную продукцию или товары местного производства в упаковке, поставляют упакованные товары на рынки стран или регионов. Проще всего определить компании, которые обязаны вносить плату в рамках РОП, именно на этом этапе продажи.

РОП в России заработал в 2015 году. Предполагалось, что производители будут заниматься переработкой своих отходов или платить за то, чтобы это делали утилизаторы. Однако в итоге суммы экологического сбора оказались крайне малы — 3,7 миллиарда рублей, в то время как от населения за услугу по вывозу мусора поступало 193 миллиардов рублей. Также стали появляться сообщения о подделке актов об утилизации, отходы утилизировались на бумаге, а в реальности компании отвозили их на свалку.

В результате в декабре прошлого года была утверждена Концепция РОП. Она обязывает производителей на 100% отвечать за утилизацию упаковки. Они могут сами заниматься утилизацией, заключать договоры со специализированными организациями, либо уплачивать экологический сбор.