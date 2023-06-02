Экология 02 июня 2023, 17:35 Правительство определило РЭО заказчиком создания системы по учету коммунальных отходов

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Правительство Российской Федерации приняло постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым предусмотрено определение Российского экологического оператора заказчиком федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

«Согласно постановлению, РЭО наделяется полномочиями по созданию ФГИС УТКО без привлечения средств из бюджета, но за счет доходов, получаемых компанией в результате финансирования проектов по созданию мощностей по обработке, утилизации и размещению отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Система создается в целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в том числе для построения баланса образования отходов, их потоков и существующих (планируемых) мощностей инфраструктуры, а также для контроля за обращением отходов в Российской Федерации.

«На данный момент РЭО уже разработал электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая в соответствии с пунктом 5 статьи 13.5 Закона об отходах является частью ФГИС УТКО и которая активно используется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и региональными операторами по обращению с ТКО», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.