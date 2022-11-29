Экология 29 ноября 2022, 18:02 Правительство определило порядок утверждения федеральной схемы по обращению с ТКО

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Сейчас проверяются и актуализируются данные по 1200 объектам, заложенным в федсхему

Федеральную схему обращения с отходами станут утверждать в Минприроды РФ после согласования с субъектами РФ. Разработкой документальной части (перспективные объекты обращения с отходами) занимается Российский экологический оператор. Правительство подписало постановление, которое вносит изменения в процедуру утверждения Федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До конца года в системе будут актуализированы данные по 1200 объектам.

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«Федеральная схема делится на документальную и электронную части. Документальную разрабатывает РЭО, далее она согласовывается с регионами, утверждает ее Минприроды России. Возможные разногласия рассматриваются в Правительстве Р Ф. Основной элемент федеральной схемы — перечень перспективных объектов, создание которых поддерживается на федеральном уровне и может быть поддержано за счет средств федерального бюджета или РЭО. Сейчас проверяются и актуализируются данные по 1200 объектам, заложенным в федеральную схему. Федеральную схему обращения с ТКО планируется утвердить до конца года», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Остальная информация в федеральной схеме — это «копия» территориальных схем, которая будет заноситься регионами в электронном виде в ФГИС УТКО (федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов).

«Электронная же часть представляет собой подсистему ФГИС УТКО, включает сведения о схемах потоков, балансе количественных характеристик ТКО и иную информацию, размещаемую регионами в соответствии с данными территориальных схем обращения с отходами. Электронная модель, содержащая данные территориальных схем, будет запущена после ввода в эксплуатацию ФГИС УТКО», — сказал Петришин.