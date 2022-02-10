Правила утилизации строительных отходов пропишут в законе

Требования к строительным отходам и их утилизации пропишут в законодательстве. Поправки готовят Минприроды и Минстрой. Как указали в Российском экологическом операторе (РЭО), сейчас существуют административные барьеры, а у местных властей и компаний-переработчиков нет всей информации о сносимых объектах.

«Среди административных барьеров можно назвать отсутствие единого подхода к мониторингу всех этапов формирования и утилизации строительного мусора. У муниципальных органов и компаний-переработчиков нет полной информации о демонтируемых объектах. Также у нас низкий уровень контроля за образованием, транспортировкой и размещением строительного мусора», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, обращение с отходами строительства и сноса в России комплексно не регулируется на законодательном уровне, нет также и экономических мер стимулирования для раздельного сбора таких отходов. Он привел в пример Европу, где планировали перерабатывать строительный мусор в 2020 году на уровне 70%, но достигли показателя в 90% уже в 2018 году.

Как сообщил Буцаев, федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» предполагает вовлечение вторичных материальных ресурсов (ВМР) и вторсырья в отрасль строительства и ЖКХ. Сейчас индекс использования ВМР и вторсырья в отраслях экономики составляет максимум 1%, но к 2024 году должен вырасти до 10%.

Ежегодно в России образуется свыше 70 миллионов тонн строительных отходов, на переработку отправляется меньше четверти, пишет «Коммерсантъ». При этом работу со строительными отходами сейчас могут регулировать региональные власти, но там много неоднозначных моментов и противоречий. Минприроды подготовит единые правила и требования по обращению с такими отходами для снижения их объема на полигонах.

Ведомство уже разработало проект дорожной карты, в которой говорится об отходах строительства, реконструкции, капитального ремонта, благоустройства, сноса и демонтажа зданий. Совместно с Минстроем Минприроды разработает поправки к закону «Об отходах». Благодаря правилам станет возможным устанавливать, какие отходы относить к строительным, и обеспечивать экологическую безопасность при размещении и утилизации твердых отходов.