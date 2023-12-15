Экология 15 декабря 2023, 15:42 PR-директор РЭО рассказал об инструментах пиара в экологии РЭО

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PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко провел мастер-класс «Хайпим: как работать с темой экологии в медиа» на Всероссийском форуме «Экосистема» 15 декабря. Он также рассказал о нетворкинге, лидерстве и менеджменте в сфере экологии.

«Про что вообще нетворкинг? Его основное правило заключается в том, что щедрость — это основа успеха, не бывает успеха без щедрости. Нужно стремиться больше отдавать, а не брать. Образ человека, который знакомится с другими людьми, чтобы что-то у них попросить, честно, уже давно ушел в прошлое. Люди, которые в теме, это хорошо понимают. И про это в целом экология — как не брать у планеты больше, чем она может нам дать, эти темы взаимосвязаны», — отметил Дмитрий Бойко.

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На мастер-классе он рассказал, как создавать контент на экологические темы, способный стать вирусным в современных медиареалиях, как развивать критическое мышление и не попадаться на фейк-новости, как грамотно выстроить освещение экоинициатив компании и на что обратить внимание при работе в PR-направлении.

Также на мастер-классе участникам было предложено выполнить задание на выявление лидерских качеств и менеджерских способностей.