ППК РЭО и Россельхозбанк договорились о финансировании инвестпроектов в сфере обращения с ТКО

Российский экологический оператор и Россельхозбанк договорились о сотрудничестве в сфере привлечения финансирования в инвестиционные проекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соглашение подписали 27 апреля 2022 года.

Документ подразумевает объединение усилий сторон при рассмотрении и финансировании проектов в сфере обращения с отходами. Стороны также договорились о выкупе облигаций Российского экологического оператора Россельхозбанком на сумму не менее 50 миллиардов рублей, из которых пять миллиардов были ранее выделены Правительством РФ.

Наблюдательный совет ППК РЭО одобрил выпуск облигаций в 2022–2024 годах на сумму 100 миллиардов рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с отходами, 50 миллиардов рублей из них будут привлечены за счет других инвесторов — как юридических, так и физических лиц. Речь идет о проектах, направленных на достижение результата федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

«Сегодня с Россельхозбанком мы подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве по финансированию инвестпроектов в рамках создания объектов обращения с ТКО. Данным соглашением предусмотрены основные принципы взаимодействия двух институтов развития по совместному финансированию проектов в сфере обращения с ТКО. ППК РЭО будет выпускать облигации под конкретные проекты, а одним из главных партнеров и покупателей данных облигаций будет выступать Россельхозбанк. Купонный доход по облигациям ППК РЭО будет субсидироваться из федерального бюджета в размере 90% от ключевой ставки Банка России. Это даст возможность ППК РЭО финансировать проекты на льготных условиях по ставке около 7% годовых на срок до 12 лет, что с одной стороны, обеспечит высокую эффективность инвестиций для бизнеса, а с другой стороны позволит минимизировать тарифные последствия для потребителей коммунальной услуги. Часть выпускаемых ППК РЭО облигаций будут верифицированы как „зеленые“. С этой целью в ППК РЭО уже прошла процедуру присвоения кредитного рейтинга и рейтинга ESG, а также разработало зеленую политику компании. Рейтинговое агентство „Эксперт РА“ присвоило ППК РЭО кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA, а также рейтинг ESG на уровне ESG-II © со стабильным прогнозом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить о том, что сложный подготовительный этап нами завершен и мы совместно с Россельхозбанком приступаем к практической реализации долгосрочной программы поддержки отрасли обращения с отходами для выполнения задач, поставленных Президентом страны по национальному проекту „Экология“. Первые проекты планируем профинансировать уже в этом году. Это Ленинградская область, Магаданская область, Пермский край, Москва, Самарская область, Орловская область и ряд других регионов страны», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Охрана окружающей среды и защита здоровья граждан — одна из самых актуальных задач нашей страны. На ее решение, в частности, направлен национальный проект „Экология“. Его важнейшая часть — масштабная реформа по созданию современной индустрии переработки отходов. И мы рады, что государство поручило Россельхозбанку заняться развитием этого направления, крайне важного для благополучия всей страны. Сотрудничество Россельхозбанка и „РЭО“ расширит доступ участников рынка к финансированию, позволит им реализовать крупные инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО. Также Россельхозбанк обеспечит проекты финансово-экономической и правовой экспертизой», — рассказал председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.