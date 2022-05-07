Пожары в Красноярском крае повредили около 350 жилых домов

Около 350 домов пострадало в пожарах, которые бушуют в Красноярском крае. Об этом сообщили представители Рослесхоза. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело, по предварительным данным, 350 домов и строений», — сообщили в Рослесхозе.

Сотрудники ведомства отметили, что в Красноярском крае ввели режим ЧС. Особое положение региона связали с угрозой «населенным пунктам и объектам экономики из-за пожаров техногенного характера».

В нескольких местах пламя перекинулось со зданий на деревья, но такие возгорания удавалось оперативно локализовать. Однако крупных лесных пожаров в регионе избежать не получилось. Пожарные борются с 24 точками возгорания. Их общая площадь составляет около 700 гектаров. К локализации и тушению пламени привлекли 400 лесных пожарных и более 100 единиц спецтехники.

Ситуация с пожарами в регионе осложняется сильным ветром. Порывы воздуха достигают показателя 25 метров в секунду.