Пожары в Красноярском крае нанесли ущерб 60 населенным пунктам

Жители Красноярского края страдают от разбушевавшихся в регионе пожаров. Представители местных экстренных служб сообщили ТАСС, что огонь нанес ущерб 60 населенным пунктам.

«В общей сложности от пожаров в Красноярском крае в 29 районах пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества», — сказали они.

По их словам, пожары уничтожили 827 строений. Среди них — 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. В дальнейшем информация по количеству поврежденных зданий может обновиться: экстренные службы проводят проверки. Есть информация о жертвах и пострадавших от пожаров. В результате возгораний погибли пять человек, еще 14 получили травмы.

Журналисты ТАСС отметили, что пожары в регионе начались из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Немалую роль сыграла и погода: сильный ветер увеличивал площадь пожаров и обрывал ЛЭП. Порывы достигали 40 метров в секунду.

Сейчас ситуация с пожарами в регионе стабилизирована.