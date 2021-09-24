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    24 сентября 2021, 19:29

    Пожароопасный сезон продлится до 1 октября на Ямале

    Арина Бобкова

    Теперь на Ямале возможно оперативно определять пожары благодаря устройствам «Орлан-10» и системе «Лесохранитель». Об этом сообщил первый заместитель ГКУ «Ямалспас» Гаврил Сердюков, передало ИА «Север-Пресс».

    «Благодаря данной системе было обнаружено семь лесных пожаров. Это позволило вовремя их потушить и сохранить сотни гектаров леса. Сейчас 59 интеллектуальных камер следят за пожарной обстановкой на территории округа. Они расположены вблизи 38 населенных пунктов, из них 26 — подвержены угрозе лесных пожаров», — рассказал эксперт.

    При этом, по его словам, пожароопасный сезон продлится до 1 октября.