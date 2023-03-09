Экология 09 марта 2023, 14:28 Пожароопасный сезон начнется в Татарстане с 15 апреля

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Пожароопасный сезон начнется в Татарстане 15 апреля. Соответствующее постановление подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на документ.

Особое внимание в этот период будут уделять территориям с высокой вероятностью лесных пожаров. В частности, контроль будет вестись на участках садоводства и огородничества, организаций для отдыха и оздоровления детей, написало inkazan.ru.

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Главы муниципалитетов организуют специальные места для сжигания мусора, приведут в порядок участки вблизи лесов, а также создадут минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, передал RT.

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