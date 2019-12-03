Повышенный режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Кемерове

С 00:00 вторника режим неблагоприятных метеоусловий повышен в Кемерове. Ранее Кемеровская гидрометеостанция объявила режим «черного неба» I степени.

«В Кемерово с 00:00 часов 3 декабря (с 20:00 2 декабря по мск — прим. ред.) был объявлен второй режим НМУ. Пока до 18:00 (14:00 мск), но, скорее всего, будут продлевать еще на сутки. Также из первого во второй режим будут переводить Новокузнецк», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального департамента экологии.

Объявленный в Кузбассе режим «черного неба» попал на видео Подробнее

Собеседница агентства отметила, что во время неблагоприятных метеоусловий все предприниматели Кемеровской области, у которых есть стационарные источники выбросов, должны регулировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Эти действия должны быть согласованы с региональным департаментом природных ресурсов и экологии.

В пресс-службе добавили, что существуют три степени загрязнения, в соответствии с которыми есть три режима работы промышленных предприятий. При первом — вредные выбросы нужно уменьшать на 15-20%. Во время действия второго режима промышленные выбросы необходимо сократить на 20-40%. Из-за этого производительность завода немного снижается. Пока в Новокузнецке действует первый режим. Во время него предприятие работает в обычном темпе.

«Вчера вечером воздух был не прозрачный, но не критично. А сегодня ясно, солнечно», — сказала представительница пресс-службы регионального департамента экологии.

Смог навис над Кемеровым, Новокузнецком и Прокопьевском вечером 2 декабря. Однако утром во вторник дымка рассеялась.