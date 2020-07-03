Повышенную радиацию зафиксировали у границ России

Это может быть связано с работами на ядерном реакторе.

«Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты из Норвегии обнаружили в атмосфере йод-131, а в Финляндии и Швеции зафиксировано превышение концентрации изотопов цезия-134 и 137, кобальта-60 и рутения-103.

Географическое происхождение выброса пока что не определено, добавили в МАГАТЭ. Наблюдаемая концентрация радиоактивных частиц очень низкая, отметили в агентстве по атомной энергии. Поэтому здоровью людей и окружающей среде опасность не угрожает.

Радионуклиды не опасны в зарегистрированных концентрациях. Это подтвердили и в Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах.

Источник повышенной радиации может находиться недалеко от границ с Россией. Однако точное его местонахождение не названо.