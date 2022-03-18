Повышение уровня загрязнения химикатами воздуха ожидается в Башкирии

По данным Башгидрометцентра, в республике ожидается повышение уровня загрязнения химикатами воздуха.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на данные ведомства, это может наблюдаться в промышленных городах региона из-за складывающихся погодных условий.

Высокая загрязненность воздуха там ожидается с 17 по 18 марта.

А 15 марта в Уфе были превышены предельные уровни концентрации в воздухе ряда химических веществ. В том числе, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и изопропилбензола.

В частности, об этом говорят результаты проб, сделанных на на улицах Гафури, Злобина, Ульяновых, где ПДК были превышены от 1,1 до 1,6 раза.