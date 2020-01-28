Повышение уровня радиации в Северодвинске оказалось ошибкой приборов

Власти Северодвинска не подтвердили информацию о повышении радиационного фона. Ранее там ошибочно сработали датчики, фиксирующие уровень радиации.

«Утром 28 января оперативной сменой единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48. Данное повышение находится в пределах нормы», — заявили в пресс-службе администрации города.

Для уточнения правильности работы датчика отправили специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области». Они рассказали, что в момент их приезда уровень радиации был 0,09 — 0,14 микрозиверта в час, то есть в пределах нормы.

В «Центре гигиены и эпидемиологии» уточнили, что показания 0,3 микрозиверта в час считаются предупредительной установкой. Аварийные системы включаются, когда приборы показывают как минимум 0,6 микрозиверта в час.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что утром 28 января детским садам Северодвинска рекомендовали закрыть окна и не выводить воспитанников на улицу. Об этом написало сообщество «Типичный Северодвинск» во «ВКонтакте».

В августе 2019 года на военном полигоне около Северодвинска произошли взрыв и пожар. В результате ЧП погибли люди. После случившегося уровень радиации в городе увеличился в 16 раз, но почти сразу вернулся в норму. Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного скачка стало радиоактивное облако.