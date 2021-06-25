Оценена возможность повторения аномального лета 2010 года

Аномальная жара в европейской части России местами бьет рекорды, но ситуация 2010 года вряд ли повторится сейчас. Все дело в блокирующем антициклоне, который в 2021 году не такой сильный, как 11 лет назад.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский напомнил в беседе с РИА «Новости», что в 2010 году весной над Поволжьем долго стоял антициклон, и регион был очень сухим. Такая погода внесла свой вклад в жару в июле. Тогда очередной блокирующий антициклон буквально переносил раскаленный и сухой воздух Поволжья на Европейскую часть России.

По словам климатолога, обстановку в 2010 и 2021 году можно сравнивать по каким-то отдельным параметрам, но в развитии ситуации разные. 11 лет назад были очень долгоживущие блокирующие антициклоны. Например, в июле блокинг держался 26 дней, напомнил Чернокульский.

«Вообще, если блокинг держится более 10 дней, то считается долгоживущим. В 2021 году тоже встал такой блокирующий антициклон, но он пока живет не так долго, и, судя по прогнозам, скоро разрушится», — отметил климатолог.

В прошлые годы Европейской России везло, отметил собеседник агентства. Блокинги, по его словам, устанавливались в западной Европе, а Европейская Россия была на их восточной периферии, где дует северный ветер, поэтому у нас было холодно. В 2021 году блокинг встал восточнее.

«Это связанная система <…> Представьте себе волну, которая сдвинулась. Гребень был, условно, в Европе и в Сибири, а сейчас она сдвинулась, и в этих районах „впадина“», — объяснил Чернокульский.

Из-за изменения климата подобные «атмосферные волны» становятся более выраженными, отметил климатолог. Между тем, как заметил Чернокульский, июньский блокинг в 2021 году стал более жарким, чем 11 лет назад.

«Сейчас говорить о том, что в 2021 году надо ждать повторения 2010 года нельзя», — при этом сказал Чернокульский.

Погода в Москве не только бьет собственные исторические рекорды, но опережает по уровню жары африканские страны и популярные курорты. На Мальдивах сейчас +28 градусов, в Турции — около +30. По прогнозу метеоролога «Яндекс.Погоды» Александра Ганьшина, облегчение от африканского зноя наступит в столице только на следующей неделе. В начале июля температура должна стать комфортной. Однако уже в эту субботу пройдут небольшие дожди.