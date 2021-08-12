Синоптики предупредили о «библейском потопе» в Крыму и Тамани

На востоке Крымского полуострова и в Тамани поздно вечером 12 августа начнутся сильнейшие ливни. Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Керчи за сутки выпадает 343% от месячной нормы осадков.

«Библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань! В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что это в 1,7 раз больше, чем выпало в июне этого года. Тогда Керчь буквально «поплыла», город затопило. Теперь ситуация может оказаться еще хуже. Метеоролог предупредил, что в августе из-за погоды могут сформироваться смерчи над морем.

Причиной таких резких перемен — образование мезоциклона, который окажется небольшим, но очень активным. Такие природные явления появляются, когда ветер резко меняется, и часть нижней атмосферы начинает вращаться.

Евгений Тишковец добавил, что сильнейшие ливни в Керчи и Тамани будут сопровождаться грозами и иногда градом.