Потягушки манула попали в фотоловушку в Забайкалье. Видео

За неполные сутки ролик набрал 3,3 тысячи просмотров и 393 пометки «нравится». В комментариях под роликом пользователи высказали сожаление, что это животное совершенно неприручаемо и содержаться в домашних условиях не может.

Они вспомнили известную поговорку: «Манула можно погладить два раза. Один раз — правой рукой. Другой раз — оставшейся левой».

Южная часть хребта Аду-Челон входит в состав Даурского заповедника. Манул находятся на грани вымирания и внесены в «Красную книгу». Сейчас на территории заповедника проживает примерно 13 тысяч особей, и их число постепенно растет. Манул является символом Московского зоопарка — здесь впервые удалось добиться его регулярного размножения.