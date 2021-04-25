«Потепления не будет вообще». Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

В ближайшие две недели жителям Москвы не стоит ждать потепления. Температура воздуха в майские выходные не поднимется выше +15, возможны дожди. Об этом «Звезде» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели. <…> По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время — +10... +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», — отметил он.

Тишковец подчеркнул, что столица попадет под слабое влияние уходящего циклона. Из-за этого в Москве будет сохраняться облачная погода. В отдельных районах возможен несильный дождь, который быстро кончится. В среднем днем температура будет держаться на уровне +7…+12 градусов, а ночью опускаться до околонулевых значений.

Небольшое потепление принесет весеннее солнце, которое станет выглядывать из-за туч чаще. Однако Тишковец подчеркнул, что погода не позволит назвать майские праздники погожими весенними днями.

Ранее стало известно, что 26–28 апреля в столицу вернутся ночные заморозки. Температура воздуха опустится до -3.