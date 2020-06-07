Потепление в Москве начнется с 7 июня

По мнению синоптиков, первая волна тепла в Москву придет 7 июня. Последующие пять дней температура будет увеличиваться, и может превысить нормы на пять градусов.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, волной тепла считается период, во время которого среднесуточные показатели держатся выше среднегодовых в течение пяти и более дней. Явление может негативно влиять на метеочувствительных и пожилых людей, поэтому считается опасным.

«С большой вероятностью волна тепла начнется с воскресенья. То есть. температура выше нормы на пять градусов продержится пять дней», — сообщил Вильфанд. Пока метеорологи не ожидают похолодания.

7 июня в Москве ожидаются 24-26 градусов тепла, в понедельник–вторник — 26-28 градусов, в среду — 24-29 градусов, в четверг-пятницу — 25-30 градусов. Метеорологи утверждают, что этим летом повторяемость волн тепла ожидается чаще, чем в прошлые годы.

4 июня в Москве было зафиксировано рекордное за 50 лет выпадение осадков — 29 миллиметров.