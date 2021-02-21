Потепление в европейской части России пообещали на следующей неделе

Потепление придет в центре европейской части России уже в конце следующей недели. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, отклонение от нормы будет наблюдаться 23 февраля, но затем начнется приятное повышение температуры.

«Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели. Это для Центральной России», — сказал синоптик в беседе с РИА «Новости».

А вот День защитника отечества россияне отпразднуют при аномально холодной погоде. Морозная погода в праздничный день ждет жителей европейской части России, а также Урала, Красноярского края и Западной Сибири.

На некоторых территориях холодно будет из-за антициклона, а где-то морозы принесет заток холодного воздуха. В результате минусовые значения установятся по всей стране.