Экология 03 июля 2023, 21:23 Потепление придет в Удмуртию в ближайшие дни

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Сильное потепление придет в Удмуртию к концу недели. Столбик термометра поднимется до отметки в +31 градус. Об этом сообщило ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Во вторник и среду, 4 и 5 июля, температура составит от +24 до +29 градусов. В четверг же она будет варьироваться от +25 до +30 градусов, написал RT.

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В Санкт‑Петербурге же в первой половине недели стоит ждать похолодание. Кроме того, в городе пройдут сильные дожди.