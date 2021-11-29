Потепление придет в Тюменскую область

В Тюменской области ожидается потепление. К среде температура воздуха должна подняться до 1 градуса тепла. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт Росгидрометцентра.

Средние показатели температуры будут варьироваться от -2 до -4 градусов. Ночью температура воздуха составит до -1 градуса. После ожидается похолодание до -6 градусов. Может пойти небольшой снег.

«Днем 1 декабря в Тюменской области температура воздуха составит +1 градус. В ночное время — понижение до -1. Затем ожидается незначительное похолодание: до -6 градусов», — сказано на сайте.