Потепление придет в Свердловскую область

В Свердловской области ожидается потепление, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Вторая половина недели с 14 по 20 марта здесь пройдет при ослабевающем ночном морозе и повышении температуры воздуха днем до 0...-2 градусов и даже до оттепели +1...+3 градусов», — уточнили синоптики.

В ночь с 17 на 18 марта температура воздуха опустится до -26 градусов. В пятницу столбики термометров поднимутся до +3 градусов. В субботу днем резко потеплеет. В Свердловской области температура воздуха поднимется до +6 градусов.