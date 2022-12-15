Экология 15 декабря 2022, 19:02 Потепление придет в Свердловскую область

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Метеоролог Алексей Пулин спрогнозировал скорое потепление в Свердловской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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По данным специалиста, в субботу 17 декабря дневная температура в регионе поднимется до -4 градусов. К 18 декабря ожидается -3 градуса без осадков. После этого снова начнется похолодание. К понедельнику 19 декабря столбик термометра опустится уже до -8 градусов.