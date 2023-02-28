Экология 28 февраля 2023, 23:46 Потепление придет в Санкт-Петербург в первые дни весны

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В среду, 1 марта, в Санкт-Петербург придет потепление. Температура воздуха в городе поднимется до +1 градуса. Такой информацией поделились представители ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Об этом сообщили «Невские новости».

На территории Ленинградской области в первые дни весны пройдет небольшой снег. Ночью температура составит от -4 до -9 градусов. Днем же стоит ждать потепление до +1 градуса.

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Ночью 2 марта столбик термометра будет варьироваться от показателях от -2 до -7 градусов. В восточной части области до -12 градусов. Днем же от -2 до +3 градусов.

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