Экология 23 декабря 2022, 23:00 Потепление придет в Нижегородскую область в выходные

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Температура выше нуля градусов ожидается в Нижегородской области в ближайшие выходные. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Верхне-Волжское управление гидрометеослужбы.

В пятницу, 23 декабря, погода была облачной с небольшими осадками. Дневная температура воздуха составила +1 градус.

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В субботу также ожидаются осадки, днем потеплеет до +2 градусов. К воскресенью похолодает до нуля.

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