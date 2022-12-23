23 декабря 2022, 23:00
Потепление придет в Нижегородскую область в выходные
Температура выше нуля градусов ожидается в Нижегородской области в ближайшие выходные. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Верхне-Волжское управление гидрометеослужбы.
В пятницу, 23 декабря, погода была облачной с небольшими осадками. Дневная температура воздуха составила +1 градус.
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В субботу также ожидаются осадки, днем потеплеет до +2 градусов. К воскресенью похолодает до нуля.
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