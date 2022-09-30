Потепление придет в Москву к выходным | 360°

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Потепление придет в Москву к выходным

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал потепление до +17 градусов в ближайшие выходные в Москве. Об этом сообщила НСН.

«Минимальные значения будут двузначными, что не характерно для начала октября — от +10… +13 градусов, это очень высокие температуры», — уточнил он.

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Вильфанд отметил, что в выходные и понедельник, несмотря на тепло, будут дожди. Ко вторнику они закончатся, но температура начнет падать, заключил синоптик.

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