Подобие бабьего лета пообещали московскому региону в середине сентября | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:13)

Подобие бабьего лета пообещали московскому региону в середине сентября

Синоптик Позднякова сообщила, что москвичей в середине сентября ждет подобие бабьего лета

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Первая половина сентября в российской столице окажется относительно холодной. Подобие бабьего лета можно ожидать в середине месяца. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Если первая часть сентября будет холодной, то вторая половина — с более высокой температурой и днем, и ночью.

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«Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой +17...+18 градусов», — сказала РИА «Новости» Позднякова.

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По ее словам, в этот период существенных осадков ожидать не стоит. Она отметила, что назвать потепление классическим бабьим летом нельзя. Москвичи в середине сентября увидят лишь его подобие.

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