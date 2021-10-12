Потепление придет в Екатеринбург
Gismeteo: в Екатеринбурге установится сухая погода с температурой выше +10 градусов
Теплая и сухая погода ожидается в Екатеринбурге на этой неделе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Gismeteo.
Температура воздуха будет выше нормы на два-три градуса. Также прекратятся осадки, но облачность сохранится.
«Дневная температура превысит +10…+12 градусов. В четверг температура воздуха прогреется до +15 градусов», — рассказали в Gismeteo.
Также к концу недели облачность уменьшится, а температура будет на уровне +9…+11 градусов.