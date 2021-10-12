Потепление придет в Екатеринбург

Теплая и сухая погода ожидается в Екатеринбурге на этой неделе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Gismeteo.

Температура воздуха будет выше нормы на два-три градуса. Также прекратятся осадки, но облачность сохранится. «Дневная температура превысит +10…+12 градусов. В четверг температура воздуха прогреется до +15 градусов», — рассказали в Gismeteo. Также к концу недели облачность уменьшится, а температура будет на уровне +9…+11 градусов.