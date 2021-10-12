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    12 октября 2021, 23:37

    Потепление придет в Екатеринбург

    Gismeteo: в Екатеринбурге установится сухая погода с температурой выше +10 градусов

    Дарья Морозова

    Теплая и сухая погода ожидается в Екатеринбурге на этой неделе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Gismeteo.

    Температура воздуха будет выше нормы на два-три градуса. Также прекратятся осадки, но облачность сохранится.

    «Дневная температура превысит +10…+12 градусов. В четверг температура воздуха прогреется до +15 градусов», — рассказали в Gismeteo.

    Также к концу недели облачность уменьшится, а температура будет на уровне +9…+11 градусов.