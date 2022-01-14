Потепление придет на выходных в Челябинскую область

В Челябинской области 15 и 16 января ожидается потепление, усиление ветра и снег. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Синоптики уточнили, что в регионе в ночь на субботу будет небольшой снег. Местами ожидаются метели.

«Такая же погода сохранится на всем протяжении двух суток 15 и 16 января», — предупредили в областном ЦГМС.

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. В воскресение он усилится до 20 метров в секунду.