Потепление повысило шансы на спасение попавших в ледяную ловушку белух на Чукотке

Все попавшие в конце апреля в ледяной плен на Чукотке белухи живы. Животные активно питаются, а лед из-за плюсовой температуры начал таять. Шансы на их спасение повысились. Об этом рассказал научный сотрудник национального парка «Берингия» Анатолий Косяк.

«Живы, здоровы, крутятся-вертятся, достаточно активны, не худые, хотя довольно продолжительное время провели в ледовом плену. Подкармливаем их, но они дикие — не особо охотно едят рыбу, которую мы бросаем. <…> Думаю, что они дождутся разрушения льда, тем более ледовая обстановка каждый день меняется — стали появляться поля, практически свободные ото льда», — приводит РИА «Новости» слова научного сотрудника парка.

Косяк отметил, что свободные ото льда участки появились в 30 километрах от места, где находятся белухи. По его словам, ветер и потепление приближают границу чистой воды к животным.

«С учетом того, сколько белухи провели времени [в ловушке] и сколько осталось, есть надежда на то, что они дождутся разрушения льда и уйдут. Если ветер подломает лед, появятся небольшие трещины, им этого будет достаточно и животные уйдут», — добавил ученый.

В конце апреля два десятка белух оказались заперты в трех полыньях на Чукотке. Тогда ученые заявили, что вмешиваться в эту ситуацию нельзя, так как животным можно причинить вред.