Потепление ожидается в Тюменской области

Потепление в Тюменской области прогнозируют 15 сентября. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областное управление МЧС.

Температура воздуха повысится примерно на 10 градусов и составит +23 градуса.

«15 сентября в Тюменской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, в северных районах умеренный дождь, днем преимущественно без осадков», — рассказали в ведомстве.

Но уже на следующий день температура снова упадет до +13 градусов.