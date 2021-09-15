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    15 сентября 2021, 12:49

    Потепление ожидается в Тюменской области

    Дарья Морозова

    Потепление в Тюменской области прогнозируют 15 сентября. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областное управление МЧС.

    Температура воздуха повысится примерно на 10 градусов и составит +23 градуса.

    «15 сентября в Тюменской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, в северных районах умеренный дождь, днем преимущественно без осадков», — рассказали в ведомстве.

    Но уже на следующий день температура снова упадет до +13 градусов.