Потепление начнется в Красноярске на выходных

Сильный перепад температур произойдет в Красноярске 15 и 16 января. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В субботу температура воздуха будет достигать -17 градусов, но уже в воскресенье она поднимется до -5. При этом атмосферное давление будет достаточно высоким.

Также сильный ветер ожидается на Таймыре. В МЧС предупредили, что следует соблюдать осторожность.

«В течение суток 14 января на юге Таймырского муниципального района ожидается очень сильный южный ветер с порывами 22–27 метров в секунде», — уточнили в ведомстве.