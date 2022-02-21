Потепление начнется в ХМАО

Температура воздуха в ХМАО в ближайшее время должна повыситься до отметки в ноль градусов, а в отдельных регионах до +2 градусов. Синоптики также предполагают, что в регионе пойдет снег с дождем. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Гидрометцентр ХМАО.

«Днем 21 февраля небольшой, местами умеренный снег, по восточным районам преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -10…-15 градусов, местами по западной половине -4…-9 градусов, днем 0...-5 градусов», — рассказали в ведомстве.

22 и 23 февраля в регионе выпадет умеренный снег. Порывы ветра составят до 14 метров в секунду. Днем температура будет варьироваться от нуля до -6 градусов.