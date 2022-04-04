Потепление начнется в Челябинске

Уже на этой неделе в Челябинске начнется значительное потепление, которое продлится десять дней. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт Realmeteo.

В начале следующей недели столбик термометра достигнет +18 градусов. До 7 апреля в среднем температура будет составлять около 6-7 градусов тепла. Ночью — около нуля градусов.

В пятницу, 8 апреля, температура составит +12 градусов. При этом ночью не будет опускаться ниже нуля.

«Практически 10 дней, начиная с сегодняшнего, в Челябинске ожидается плюсовая температура. Которая, к тому же, будет непрерывно расти. „Плюс“ ожидается и по ночам», — заявила мэр города Наталья Котова.