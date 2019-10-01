Потепление лишит горнолыжные курорты России снега

Изменения климата скажутся на работе горнолыжных курортов России. Сезон придется сокращать, а снега станет слишком мало. Уже к 2050 году толщина естественного снежного покрова может уменьшиться на 35%.

Вероятный прогноз относительно судьбы горнолыжных курортов озвучил для РИА «Новости» один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.

«Предварительные оценки для курортов Красной поляны показывают, что максимальная толщина естественного снежного покрова к 2041–2050 годам может уменьшиться на 29–35%, а число дней со снежным покровом сократится на 35–40%», — заметил ученый.

Кроме того, по его словам, положение дел от сезона к сезону будет меняться. При планировании туризма в горных районах следует учитывать вероятные изменения климатической ситуации, для чего нужен ее детальный анализ.

У низко расположенных горнолыжных курортов, к которым как раз и относится Красная поляна, из-за потепления возникнут весьма схожие проблемы: осенние и весенние температуры вырастут, а снежный покров из-за этого сократится. Одной из мер адаптации может стать система искусственного оснежения.

«Мы видим, что на всех курортах такие системы работают, и это становится основой катания даже высоко расположенных курортов», — заметил Кутузов.

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Однако даже искусственный снег нельзя делать при плюсовой температуре. Поэтому потепление неизбежно приведет к сокращению горнолыжного сезона. Если смоделировать ситуации для конкретных склонов, то можно и рассчитать изменение инфраструктуры, и свести к минимуму экономические потери.

Быстрее всего сокращаются, подчеркнул ученый, ледники на Кавказе, в Альпах и южных Андах. Аналогичные процессы ждут Урал и Алтай, хотя их интенсивность на этих территориях будет не такой сильной. Прогноз для указанных районов обладает большой погрешностью, поскольку недостаточно данных мониторинга.

По одному из сценариев, описанных в недавнем докладе МГИЭК, температура воздуха при сохранении уровня выброса парниковых газов поднимется более чем на четыре градуса. При этом к 2100 году площадь горных ледников уменьшится на 80%.

Сокращение толщины снежного покрова и продолжительности его залегания вероятно для многих горных районов, высота которых ниже 2,5 тысячи метров. До 2050 года масса снега сократится на 10-40%.