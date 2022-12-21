Эксклюзив 21 декабря 2022, 14:40 Потепление и сугробы спрогнозировали в Москве и Подмосковье во второй половине недели Синоптик Леус сообщил о потепление в Москве и Подмосковье во второй половине недели Pxhere

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Потепление пришло в московский регион. Днем в четверг, 22 декабря, возможна плюсовая температура. Однако, несмотря на это, сугробы в Москве и Подмосковье никуда не денутся. Во второй половине недели будет идти мокрый снег, возможен ледяной дождь. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К столичному региону подходит теплый атмосферный фронт с запада. Несмотря на то, что ночью в Москве температура опускалась до -11 градусов, а на востоке Московской области — практически до -20 градусов, днем ожидается существенное повышение температуры — от -2 до -4 градусов», — сказал он.

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По его словам, в Подмосковье 21 декабря — от -1 до -6 градусов. Во второй половине дня начнется снег, вечером ожидается мокрый снег, возможен гололед. Будет дуть южный ветер с порывами до трех-восьми метров в секунду, атмосферное давление начнет падать и опустится ниже нормы.

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«В ночные часы температура продолжит повышаться, сохранятся небольшие осадки — преимущественно это будет слабый снег», — добавил Леус.

Днем 22 декабря ожидается небольшой мокрый снег, переходящий временами в дожди. Температура воздуха в четверг поднимется до 0…+2 градусов, в Московской области местами — до +3 градусов.

«Оттепель в столице продлится до субботы включительно, в воскресенье температура станет слабо отрицательной. Снег в Москве останется, его очень много», — отметил синоптик.

Он заявил, что к концу недели высота снега в столице достигнет 23-28 сантиметров.